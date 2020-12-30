О компании

Сегодня ООО «МолПромКубань» первое предприятие в России и второе в мире, использующее в производстве упаковку Tetra Brik Aseptic 1000 ml Edge с закручивающейся крышкой Wing Cap 30.

Линейка продукции постоянно расширяется, уже в продаже арома молоко и сливки. В планах развития разработка молочных продуктов с дополнительными потребительскими качествами, предназначенных для российских потребителей, с учетом недостатка микро и макро питательных веществ в рационе среднего российского потребителя.

Подробнее
Новости
30.12.2020
Cоевое «молоко»Vitality c кедровыми орехами

Мы долго трудились над рецептурой, что бы сохранить первозданную пользу кедровых орехов и соевого «молока».

Подробнее
30.12.2020
Cоевое «молоко»Vitality c соком зеленого яблока!

Соевое “молоко”  -  «витаминчик» красоты для вашей кожи.

Подробнее
17.04.2020
Новинка! VITALITY!

Растительное питание  -  Основа жизни!

Подробнее
Наша продукция
Преимущества

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

Самый востребованный ассортимент по видам, жирности и фасовке.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Проведение различных трейд-маркетинговых акций, обеспечение POS-материалами.

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО

Самый востребованный ассортимент по видам, жирности и фасовке.

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

С локальными сетями и крупными производствами.