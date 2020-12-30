О компании

Сегодня ООО «МолПромКубань» первое предприятие в России и второе в мире, использующее в производстве упаковку Tetra Brik Aseptic 1000 ml Edge с закручивающейся крышкой Wing Cap 30.

Линейка продукции постоянно расширяется, уже в продаже арома молоко и сливки. В планах развития разработка молочных продуктов с дополнительными потребительскими качествами, предназначенных для российских потребителей, с учетом недостатка микро и макро питательных веществ в рационе среднего российского потребителя.