Сегодня ООО «МолПромКубань» первое предприятие в России и второе в мире, использующее в производстве упаковку Tetra Brik Aseptic 1000 ml Edge с закручивающейся крышкой Wing Cap 30.
Линейка продукции постоянно расширяется, уже в продаже арома молоко и сливки. В планах развития разработка молочных продуктов с дополнительными потребительскими качествами, предназначенных для российских потребителей, с учетом недостатка микро и макро питательных веществ в рационе среднего российского потребителя.Подробнее
Мы долго трудились над рецептурой, что бы сохранить первозданную пользу кедровых орехов и соевого «молока».Подробнее
Соевое “молоко” - «витаминчик» красоты для вашей кожи.Подробнее
Растительное питание - Основа жизни!Подробнее
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Самый востребованный ассортимент по видам, жирности и фасовке.
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Проведение различных трейд-маркетинговых акций, обеспечение POS-материалами.
ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО
Самый востребованный ассортимент по видам, жирности и фасовке.
ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
С локальными сетями и крупными производствами.